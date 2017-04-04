Совершивший теракт в метро в Санкт-Петербурге смертник - уроженец КР



Один из пабликов "Вконтакте" опубликовал фотографии предполагаемого террориста-смертника. По информации, присланной подписчиком, это уроженец Кыргызстана, 1995 года рождения, Акбаржон Акрамжанович Джалилов. Об этом пишет Вести.ру.



Сообщается, что предполагаемый смертник был гражданином России и имел российский паспорт.



В свою очередь, МИД КР уточняет информацию, действительно ли Джалилов уроженец Кыргызской Республики.



Напомним, взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 3 апреля в вагоне поезда петербургского метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет России квалифицировал происшествие как теракт, хотя проверяются и другие возможные версии. По последним данным НАК, в результате теракта погибли 11 человек, пострадали еще 45.



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