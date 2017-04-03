Гаишник, которого женщина прокатила на капоте, в итоге оказался виноватым

Сотрудника патрульной милиции, которого прокатили на капоте машины, не понижали в должности. Об этом «Вести.kg» сообщили в пресс-службе УПМ ГУВД Бишкека.

По словам пресс-секретаря Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека Таалая Бугубаева, этого инспектора просто перевели в другую роту.



– Никто его не понижал, он просто переведен в другую роту, – подчеркнул Бугубаев. – Теперь он работает инспектором пешей патрульной службы. Такое решение было принято после проведения служебного расследования.



Как отметили в пресс-службе, причиной перевода послужило то, что сотрудник УПМ не сообщил руководству о таком серьезном нарушении, а лишь составил протокол нарушения ПДД.



– Он не доложил руководству, как положено, о том, что женщина якобы прокатила его на капоте, не связался со следственно-оперативной группой, – сообщил Таалай Бугубаев. – Тем более, он сам отрицает тот факт, что на него был совершен автонаезд несмотря на то, что на видео, которое было снято очевидцем, инспектор подтвердил, что эта женщина прокатила его на капоте своего автомобиля.



Как сообщил пресс-секретарь УПМ ГУВД Бишкека, сотрудник патрульной милиции на момент инцидента по каким-то причинам отключил служебный видеорегистратор.



– Это уже не первый раз, когда ему делали замечание по данному поводу. Видеорегистратор фиксирует все правонарушения со стороны автовладельцев, а он почему-то его отключает. Поэтому теперь он работает инспектором пешей патрульной службы, – заключил Бугубаев.



Напомним, ранее в социальной сети Facebook появилось видео дорожного инцидента, который произошел 20 марта на пересечении улицы Киевской и проспекта Манаса.



Женщина, управляя автомобилем BMW, выехала на встречную полосу, и когда сотрудник милиции попытался остановить машину, водитель провезла его на капоте своего авто несколько метров.



Кроме того, женщина угрожала инспектору УПМ связями в «Финполе».



Невольно вспоминается случай, когда в 2012 году на милиционеров, остановивших автомобиль действующего на тот момент генерального прокурора Аиды Саляновой, было возбуждено уголовное дело. Сотрудники милиции обвинялись в превышении должностных полномочий и незаконном применении оружия.



Тогда водитель затонированного «Лексуса» не подчинился требованиям сотрудников ДПС, и они погнались за ним, требуя остановиться через громкоговоритель. Водитель «Лексуса» неоднократно пытался скрыться от милиции, в результате чего один из сотрудников ДПС был вынужден применить оружие и выстрелил в колесо автомобиля.



Как выяснилось позже, в салоне находилась сама Аида Салянова. Сообщалось, что генпрокурор, будучи в отпуске, была в сопровождении вооруженной охраны.



Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45475&Itemid=80