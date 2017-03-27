В Таласе суд приговорил мужчину, насиловавшего семиклассницу, к 22 годам

Как уточняется, следствием установлено, что 31-летний Эрлан в сентябре и октябре 2014 года, пользуясь отсутствием дома взрослых, избил и изнасиловал 15-летнюю девочку. При этом он пригрозил ей, что убьет ее отца, мать и дедушку, если она расскажет о случившемся.

Он продолжал насиловать девочку до июня 2015 года. Решением Манасского райсуда Таласской области Эрлан был оправдан по статье "Принуждение к действиям сексуального характера в отношении малолетних лиц" Уголовного кодекса за отсутствием состава преступления.

Но по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" он был признан виновным и приговорен к полутора годам лишения свободы. Однако срок отбывания наказания начал отсчитываться со времени его нахождения в СИЗО - с 30 июля 2015 года по 21 января 2016 года, причем один день засчитывался за три. В связи с этим его выпустили из-под стражи.

Прокуратура обжаловала решение суда, и Таласский облсуд 21 февраля 2017 года вынес новое решение. Он признал Эрлана виновным по статьям "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам" и "Понуждение к действиям сексуального характера" Уголовного кодекса и осудил его к 26 годам тюрьмы.

Путем общего сложения наказаний его приговорили к 22 годам лишения свободы и трем годам лишения права работать в общеобразовательных учреждениях.

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