В Бишкеке сотрудниками милиции задержаны автоугонщики

По словам заявителя, автомобиль был похищен на парковке по улице Рыскулова неизвестными лицами в ночь с 2 на 3 марта.
Прибывшие сотрудники милиции осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, опросили возможных свидетелей произошедшего, обследовали места возможного сбыта краденного. На поиски злоумышленников были ориентированы оперативные сотрудники уголовного розыска ГУВД г.Бишкек, УВД Ленинского района, Патрульной милиции ГУВД г.Бишкек, участковые уполномоченные УВД Ленинского района г.Бишкек.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий следственно-оперативной группой были установлены обстоятельства совершенных преступлений. Сотрудникам милиции удалось определить личности злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей. В настоящий момент фигуранты задержаны в порядке статей 94 УПК КР и водворены в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 (неправомерное завладение автотранспортным средством) УК КР.
Автомобиль был помещен на штраф стоянку до окончания следствия.
Сотрудники милиции проверяют мужчин на причастность к аналогичным преступлениям.
“Уважаемые граждане! Впереди череда праздничных мероприятий. Чтобы не стать жертвой преступников, сотрудники милиции рекомендует не оставлять свое имущество и транспортные средства без присмотра»,- обращается к гражданам МВД.
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