В Кыргызстан из Турции доставлен второй обвиняемый в покушении на убийство Кадыра Маликова



Напомним, что 26 ноября 2015 года было совершено покушение на жизнь общественного деятеля - Кадыра Маликова, директора независимого аналитического центра «Религия, право и политика», который получил телесные повреждения и резаные ранения со стороны неизвестных лиц. Примерно в 18.50 часов того дня, Кадыр Маликов собиравшийся выехать после покупки из магазина "Народный", обнаружил, что выезд сзади заблокировала автомашина марки "БМВ". На просьбу передвинуть автомашину и освободить проезд, пассажир, мужчина азиатской внешности, под предлогом, что он не умеет управлять транспортом, попросил его самого сесть за руль. В это время подошел второй незнакомый мужчина, и они вместе нанесли гр. Маликову многочисленные телесные повреждения с применением ножа и электрошокера.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 ч.2 п.1, ч.3 п.2 («Хулиганство совершенное группой лиц сопряженное с применением или угрозой применения оружия либо предметов, используемых в качестве оружия”) УК КР. В последующем уголовное дело переквалифицировано на статью 28-294 УК КР «Покушение на убийство государственного или общественного деятеля”.



В ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемая автомашина была обнаружена в новостройке "Алтын-Ордо". Личности подозреваемых лиц были установлены, ими оказались Ырыскул Бейшеналиев 1986 года рождения и Тилек уулу Алибек, 1987 года рождения. Однако, выяснилось, что в 22.30 часов того же дня подозреваемые лица пересекли кыргызско-казахскую границу в пункте пропуска "Ак-Жол". В тот же день милиция произвела обыски по месту жительства вышеуказанных лиц в микрорайоне "Асанбай" и новостройке "Алтын-Ордо", где было обнаружено и изъято большое количество экстремистских материалов.



Далее было установлено, что подозреваемые Ы.Бейшеналиев и Т.уулу Алибек 27 ноября 2015года в 5.45 часов утра вылетели из Казахстана в Турецкую Республику.



По оперативным данным указанные лица после совершения преступления намеревались перейти на территории Сирии для участия в вооруженных конфликтах и скрыться там. 28 ноября 2015 года подозреваемые в покушении на убийство общественного деятеля были объявлены в межгосударственный розыск. Им заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 28-294 УК КР, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В ходе взаимодействия с правоохранительными органами Турции 29 ноября была получена информация от турецких коллег о том, что объявленные в межгосударственный розыск Бейшеналиев Ырыскул и Тилек уулуАлибек задержаны в г.Газиантеп (Турция) при попытке пересечения границы с Сирией.



В результате проведенных переговоров с правоохранительными органами Турции и при взаимодействии с посольством КР, 20 марта 2016 года ранее задержанный гр.Т.уулу Алибек был депортирован в Кыргызстан.



В последующем по решению Бишкекского городского суда гр.Тилек уулу Алибек осужден на 20 лет лишения свободы и в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений ГСИН при ПКР.



Согласно поступившим сведениям, второй обвиняемый гр. Бейшеналиев Ырыскул был осужден на территории Турции на 1 год за незаконное пересечение государственной границы. 4 марта 2017 года сотрудниками Десятого Главного управления МВД и НЦБ Интерпола в КР обвиняемый по вышеуказанному уголовному делу гр. Бейшеналиев Ырыскул доставлен из Турции в Кыргызстан. В настоящее время производство уголовного дела находится в ГСУ МВД КР.



Суд признал задержание гражданина Бейшеналиева Ырыскула законным и обоснованным, и избрал меру пересечения в виде заключения под стражу на время следствия.



В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия.