За прошедшую неделю обслужено 727 вызовов и информаций поступающих от граждан по линии “102”

Как сообщает пресс-служба ГУПМ МВД КР, всего составлено 790 административных протоколов по линии общественной безопасности. А также составлено 14808 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Из них наиболее основные нарушение по линии ПДД, так за управление в нетрезвом состоянии составлено - 263 протоколов, управление без документов - 315, управление без государственных номерных знаков - 27, управление транспортных средств с тонировкой - 96, за нарушение требований дорожных знаков - 1856, за нарушение скоростного режима - 1394, управление не пристегнутыми ремнями безопасности - 3858, нарушение правил пользования переговорного устройства - 2553, за другие нарушения-4446.
Водворено на специализированную стоянку 506 транспортных средств. Всего на территории Кыргызской Республики зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 137 человек.
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