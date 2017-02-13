За прошедшую неделю по республике зарегистрировано более 2 тыс. преступлений и происшествий

Органами внутренних дел обеспечивалось оперативное реагирование по всем поступившим сообщениям и сигналам о преступлениях и происшествиях.
За минувшую неделю с 6 по 12 февраля по оперативным данным Центра оперативного реагирования МВД по республике органами внутренних дел зарегистрировано 2031 преступлений и происшествий, из них с личностью 1666. Из зарегистрированных по линии уголовного розыска 581 преступлений раскрыто – 366, из них по горячим следам - 100.
Кроме этого из ранее совершенных преступлений раскрыто - 153. Так, за прошедшую неделю раскрыто 1 убийство, 15 грабежей, 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 8 изнасилований, 258 мошенничества, 79 кражи, 3 скотокрадства. По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изъято 80 кг. 100 гр. наркосредств.
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