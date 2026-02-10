Начальника управления архитектуры задержали по делу о схеме с участками

Выявлена коррупционная схема по незаконному выводу земельных участков в частную собственность. В ее организации подозревают начальника Кара-Кульского городского управления архитектуры и строительства У. Б. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

По версии следствия, в 2021 году У. Б., будучи тогда главным специалистом управления градостроительства и архитектуры Узгенского района Ошской области, получил от М. Д. 2 млн сомов за выделение ей четырех земельных участков площадью 7 соток каждый на территории айыл окмоту Баш-Дебе. У. Б., как предполагается, обещал женщине неформально провести все необходимые процедуры и позднее получил еще 200 тыс. сомов якобы за оформление государственных актов и регистрацию земельных участков.

Однако, как сообщает ГКНБ, У. Б. не смог реализовать свой замысел, так как "в стране началась активная реализация государственной политики по борьбе с коррупцией".

"Учитывая эти обстоятельства, У. Б. не смог вывести в частную собственность отмеченные участки и передать их М. Д., а полученные 2,2 млн сомов использовал на личные нужды", - говорится в сообщении.

4 февраля У. Б. предъявили обвинение по статье "Мошенничество с использованием служебного положения". Он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.