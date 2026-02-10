           
Подробности
Правопорядок
Просмотров: 13

Начальника управления архитектуры задержали по делу о схеме с участками

Возможно, это изображение ‎текст "‎Kblprbl3 Pecny6лиKacblHblH yKMKHblH Ow waapbl жaHa Ow o6лacTbl 6oюH4a 6awKbl 6awKapmaлblKTblH Teproe a6arbl 210 200 190 210 180 200 190 170 180 160 150 170 140 160 150 150 130 120 120 140 130 حوب y. نا. 28.09 28.09.1987r. 1987 n20944yл.KP ראע ΚP 44 YA.KP‎"‎Выявлена коррупционная схема по незаконному выводу земельных участков в частную собственность. В ее организации подозревают начальника Кара-Кульского городского управления архитектуры и строительства У. Б. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

По версии следствия, в 2021 году У. Б., будучи тогда главным специалистом управления градостроительства и архитектуры Узгенского района Ошской области, получил от М. Д. 2 млн сомов за выделение ей четырех земельных участков площадью 7 соток каждый на территории айыл окмоту Баш-Дебе. У. Б., как предполагается, обещал женщине неформально провести все необходимые процедуры и позднее получил еще 200 тыс. сомов якобы за оформление государственных актов и регистрацию земельных участков.

Однако, как сообщает ГКНБ, У. Б. не смог реализовать свой замысел, так как "в стране началась активная реализация государственной политики по борьбе с коррупцией".

"Учитывая эти обстоятельства, У. Б. не смог вывести в частную собственность отмеченные участки и передать их М. Д., а полученные 2,2 млн сомов использовал на личные нужды", - говорится в сообщении.

4 февраля У. Б. предъявили обвинение по статье "Мошенничество с использованием служебного положения". Он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 

     

 
           