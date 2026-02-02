ГКНБ провел обыски в домах 18 членов РЭО «Йакын Инкар»

ГКНБ КР в целях пресечения противоправной деятельности членов РЭО «Йакын Инкар», 22 января 2026 года в рамках возбужденного уголовного дела, произведены обысковые мероприятия по адресам проживания 18 членов РЭО «Йакын Инкар» в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В результате обысковых мероприятий, по адресам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены различные религиозные литературы экстремистского характера, а также мобильные телефоны, которые протокольно изъяты в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, в результате проведенных профилактических мероприятий указанные члены РЭО «Йакын Инкар» публично отказались от своих радикальных взглядов.

ГКНБ КР в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.