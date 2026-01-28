Прокуратура защитила права предпринимателей от незаконных проверок Прокуратура защитила права предпринимателей от незаконных проверок

В целях защиты прав предпринимателей и устранения фактов, препятствующих их законной деятельности, органами прокуратуры на постоянной основе проводится соответствующая работа.

Так, в ходе проверки, проведённой Сокулукской районной прокуратурой, установлено, что отдельные сотрудники Сокулукского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при проведении плановых проверок в отношении предпринимателей вместо вынесения письменного предупреждения и последующей контрольной проверки незаконно применяли практику наложения штрафов.

По результатам принятых прокурорских мер в отношении 3 сотрудников центра возбуждено производство по статье 436 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, и судом каждому из них назначен штраф в размере 15 000 сомов, а 7 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по вмешательству прокуратуры были отменены 3 незаконно вынесенных постановления о применении взысканий в отношении индивидуальных предпринимателей.