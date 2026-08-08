Видео - ГКНБ задержал следователей Кара-Суйского и Араванского РОВД

Задержаны подозреваемые в вымогательстве со стороны сотрудников ошской милиции, сообщили 26 января в пресс-службе ГКНБ.

По версии следствия, следователь Нариманского ПОМ ОВД Кара-Суйского района, капитан милиции О.Г.О. вымогал $3000 у местного жителя. В отношении последнего у следователя был отказной материал по факту мошенничества, доследственная проверка которая началась в 2024 году. Посредником в деле выступил следователь ОВД Араванского района, капитан милиции С.Н.С.

Сотрудники ГКНБ и СВР МВД задержали двух милиционеров при получении $1600. Их водворили в СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.