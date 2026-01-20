ГКНБ задержал адвоката Исаева по делу о мошенничестве в строительном и залоговом кредитовании

ГКНБ задержал адвоката Рустама Исаева за подельничество в мошеннических схемах в строительном и залоговом кредитовании. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Как ранее сообщалось, ГКНБ КР по фактам мошенничества и вымогательства имущества в особо крупном размере был задержан гражданин КР Султанов Манас Асеинович занимающийся ломбардной и ростовщической деятельностью.

Так, Султанов Манас Асеинович преследуя корыстные цели, осуществлял противоправную деятельность по извлечению прибыли за счет граждан, находящихся в затруднительном материальном положении, предоставляя им денежные средства под заведомо кабальные условия с чрезмерно высокими процентами, что фактически ставило потерпевших в зависимое положение и лишало их возможности своевременного исполнения обязательств (в итоге, незаконно завладевал движимым и недвижимым имуществом своих клиентов).

Вышеуказанные действия Султанова М.А., сопровождались элементами давления, запугивания и психологического воздействия на потерпевших, а также воспрепятствования обращениям граждан за защитой своих прав и законных интересов.

Установлено, что для реализации вышеотмеченной незаконной деятельности Султанова М.А. – гражданин Исаев Рустам Асангазыевич оказывал всяческое содействие, позиционируя себя в качестве его партнера и адвоката.

Вместе с тем, при непосредственном соучастии и пособничестве Исаев Р.А. осуществлялись шантаж и вымогательство недвижимого имущества и других материальных благ у руководителей ОсОО «Эксперт Строй» - ЖК «Шелковый путь» и ОсОО «Арз Девелопмент».

Кроме того, Исаев Р.А. обладая практическими навыками и теоретическими знаниями в области юриспруденции, путем консультирования и прямого сопровождения деятельности Султанов М.А., способствовал необоснованному выставлению ограничений на право собственности вышеотмеченных объектов строительства, а также лично угрожал представителям строительных компаний и дольщикам для склонения их к передаче имущества.

Справочно: в результате незаконных действий Исаева Р.А. и Султанова М.А. пострадали 89 дольщиков ЖК «Шелковый путь» - ОсОО «Эксперт Строй», представители строительной компании ОсОО «Арз Девелопмент» и ряд граждан КР, воспользовавшиеся их ростовщическими услугами.

С учетом изложенного, собранные материалы были направлены в Генеральную прокуратуру КР, со стороны которой возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.41, ч.3 п.2 ст.208 УК КР в отношении адвоката Исаева Р.А. и для расследования передано в ГКНБ КР.

В рамках указанного уголовного дела, 19 января 2026 года были организованы комплекс обысковых и следственно-оперативных мероприятий, по итогам чего, в порядке ст. 96 УПК КР гражданин КР Исаева Р.А. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время, расследование по уголовному делу продолжается, устанавливаются другие причастные лица.