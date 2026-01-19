Видео. ГКНБ выявил жестокое обращение с зависимыми в реабилитационном центре «Путь в жизнь»

Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики в рамках проводимой комплексной работы, направленной на пресечение преступлений против жизни и здоровья граждан, выявлены факты незаконного функционирования реабилитационного центра «Путь в жизнь» на территории г.Бишкек.

Установлено, что указанный реабилитационный центр фактически осуществлял деятельность в качестве частного медико-психиатрического учреждения, позиционируя себя как организация по лечению лиц, страдающих различными видами зависимостей. При этом деятельность центра велась с грубыми нарушениями требований действующего законодательства Кыргызской Республики.

В частности, сотрудники центра, преимущественно состоящие из бывших зависимых лиц, не имеющих высшего медицинского образования и соответствующих лицензий, по указанию руководства проводили так называемые «псевдопсихиатрические» процедуры и беседы. В случаях острого психологического кризиса пациентов, в период так называемого «срыва», к ним применялись жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство методы воздействия.

Так, для «усмирения» пациентов использовалась физическая сила и специальные приспособления, включая кровати с фиксирующими повязками для конечностей, предметы, схожие с дубинками и битами, электрошокеры, кляпы и иные средства, в результате чего потерпевшим причинялись физические увечья и тяжёлые психологические травмы.

Кроме того, в качестве карательной меры «непослушных» пациентов помещали в так называемые комнаты-изоляторы, полностью исключающие контакт с внешним миром (зарешеченные и затемнённые окна). Потерпевших лишали возможности пользоваться туалетом и средствами личной гигиены, надевали памперсы и удерживали в подобных условиях на протяжении 7–8 суток.

Следствием также установлено, что незаконная предпринимательская деятельность центра приносила его владельцам значительный доход: ежемесячная плата за «реабилитацию» одного пациента составляла от 80 тысяч сомов. При этом родственники и близкие пациентов, оплачивавшие услуги центра, не были осведомлены о реальных, противоправных и жестоких методах «лечения», применяемых в учреждении.

Также, в рамках вышеуказанных мероприятий было установлено, что в реабилитационном центре отсутствовали принципы разделения пациентов по имеющимся у них венерическим и инфекционным заболеваниям (ВИЧ, туберкулез, грибки, паразиты, сифилис, герпес, гепатит), передаваемые контактным и воздушно-капельным путем, помещая всех в общих условиях, без возможностей избежать прямых контактов с носителями отмеченных заболеваний.

В процессе установления дополнительных сведений и других причастных лиц, были получены вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности к данной схеме незаконного извлечения материальной выгоды должностных лиц (медицинских работников).

По результатам проведённых следственно-оперативных мероприятий и в соответствии с требованиями статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержаны и водворены в изолятор временного содержания ГУВД г. Бишкек следующие лица: «И.Р.К.», «М.Дж.Н.», «Е.А.В.», «М.И.М.», «М.В.А.», «Т.Ч.А.», «К.К.И.» и «Х.С.В.».

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР всех пострадавших граждан от действий указанных лиц, просит обратиться в дежурную службу Управления ГКНБ КР по Чуйской области: 0312530301.