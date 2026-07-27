Сотрудники МВД за поборы задержали работников весогабаритных постов на автодороге Бишкек–Ош

В МВД поступила оперативная информация о фактах злоупотребления должностным положением со стороны ответственных сотрудников весогабаритных постов, расположенных на автодороге Бишкек–Ош и находящихся в ведении Департамента наземного и водного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

МВД установлено, что должностные лица систематически получали от водителей незаконные денежные средства от 1000 до 5000 сомов за беспрепятственный проезд грузовых автомобилей с превышением установленной массы без фиксации выявленных нарушений. По предварительным данным, ежедневно через указанные посты проходило от 150 до 200 грузовых автомобилей.

По данному факту Следственной службой МВД возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Сотрудники ГУУР МВД задержали работников весогабаритного поста при получении денег. В отношении граждан А.З. 1991 г.р., С.У.1981 г.р., А.А. 1998 г.р., А.Р. 1994 г.р., М.М. 1979 г.р., Т.Т. 1973 г.р., А.Б. 1994 г.р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.