По подозрению в коррупции задержаны экс-вице-мэр Бишкека, бывший директор «Бишкекского санитарного полигона» и главы подрядных компаний

Возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии г.Бишкек и руководителей подрядных компаний при проведении процедур государственных закупок в рамках реализации проекта по улучшению системы управления твердыми отходами и строительства нового мусорного полигона г.Бишкек.

ГКНБ установлено, что со стороны кредитной организации для реализации вышеуказанного проекта в 2015 году мэрии г.Бишкек было выделено 22 млн евро, в целях улучшения материально технической базы, закупки специальной техники в виде бульдозера, погрузчиков, мусоровозов, мусорных контейнеров и иной техники, а также для проектирования и строительства мусорного полигона предназначенных МП «Тазалык» и МП «Бишкекский санитарный полигон».

По результатам проведенного аудита отдельных элементов проведенных государственных закупок предварительный ущерб нанесенный бюджету от выделенных кредитных средств составил порядка 182 млн сомов.

12 января 2025 года, на основании возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 336 УК КР (коррупция) проведены комплекс следственно-оперативных мероприятий в результате, которых задержаны экс-вице мэр г.Бишкек «С.Р.А.», бывший директор МП «Бишкекский санитарный полигон» «А.А.Ж.», руководители подрядных компаний «И.В.Р.», «А.Н.Б.» и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных должностных лиц государственных органов и установлению окончательной суммы ущерба нанесенного бюджету.