Жительница Оша пожаловалась на домогательства к ее семилетней дочери

Жительница Оша Мухаббат Кадырова пожаловалась, что ее семилетняя дочь подверглась сексуальным домогательствам со стороны водителя одной из частных школ. О происшествии она рассказала информационному агентству «Акипресс».

По словам матери, дочь в последнее время стала бояться ходить в школу. Во время каникул она рассказала маме, что водитель школьного транспорта домогался ее. Девочка выходила последней, а шофер предложил ей напиток, после которого она засыпала. Потом он отвозил ее в укромное место и трогал, приставал, целовал. Когда девочка жаловалась - запугивал ее. Из-за этого школьница стала бояться мужчин, плакать по ночам и не хотела посещать учебу.

Когда узнали, женщина с братьями отвезли водителя в милицию. Но там, сказала она, ему ничего не сделали, оставив на свободе. Результаты экспертизы еще не готовы, дочери не предоставили психолога.

Директор школы Рустам Салимов заявил, что коллектив заинтересован в справедливом расследовании инцидента. Сам водитель не в штате школы - он работает по контракту около года. Ранее о нем подобного не сообщали.

В УВД Оша рассказали, что по данному делу поступило два заявления: от матери девочки и самого водителя, который сообщил, что его насильно задержали жители Кара-Суйского района и около 12 часов удерживали в одном из частных домов, избивали и требовали признаться в совершении развратных действий. Ведется следствие.

Источник: vesti.kg