Дело об убийстве матери троих детей передано в ГКНБ

Дальнейшим расследованием жестокого убийства женщины, совершенного супругом – бывшим сотрудником милиции, займется ГКНБ. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Согласно указанию Заместителя Председателя Кабинета Министров – Председателя ГКНБ Кыргызской Республики генерал-полковника К.К. Ташиева данное уголовное дело было принято в производство центрального аппарата ГКНБ, создана следственно-оперативная группа и начато расследование.

Высшим политическим руководством страны уже озвученная четкая позиция по данному вопиющему факту, подрывающему устои общественной безопасности и базовые семейные ценности, а трагедия требует принципиальной правовой оценки.

Следует отметить, что в ходе расследования стали известны новые обстоятельства, связанные с наличием у убитой временного охранного ордера, а также незаконным ношением и хранением обвиняемым газо-травматического оружия, которым и было совершено убийство.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, этапирован в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики, где и будет содержатся на весь период следствия.

ГКНБ считает необходимым отметить, что по результатам проводимого расследования обвиняемому будет дана окончательная юридическая оценка, как другим лицам, чьи действия или бездействие могли стать причиной и создать условия для совершения данного жестокого убийства.

Обращаясь к детям, родным и близким погибшей ГКНБ заверяет, что виновные однозначно понесут заслуженное наказание по всей строгости закона, а общественность будет проинформирована о результатах расследования.