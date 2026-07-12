Что известно о бывшем гаишнике, который подозревается в убийстве бывшей жены?

В Бишкеке 23 декабря бракоразводный процесс завершился трагедией. Вечером, примерно в 21:00, в день своего рождения была убита 47-летняя жительница столицы. По подозрению в совершении преступления задержан ее бывший супруг — У.Б.М., 1977 года рождения.



В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщали, что за несколько часов до случившегося суд развел супругов и позже между ними произошла ссора в квартире многоэтажного дома на улице Боконбаева. Во время конфликта 48-летний мужчина схватил травматический пистолет марки «МР-79» и выстрелил в бывшую жену. От полученных травм женщина скончалась.



Милиция возбудила уголовное дело по ст.122 («Убийство») УК КР. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.



По данным источников редакции «Сводка АКИpress», предварительной причиной развода стало семейное насилие. После расторжения брака бишкекчанка направилась на работу. Через некоторое время в милицию поступил вызов от ее сестры, которая заявила, что после окончания рабочего дня женщину встретил бывший супруг, силой посадил в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Звонившая также сообщила, что у бывшего зятя при себе может быть оружие.



В связи с поступившей информацией был объявлен план «Перехват». Однако спасти бишкекчанку не удалось. Двое детей остались без матери.



Что известно о задержанном?



Уроженец Иссык-Кульской области У.Б.М. родился 2 августа 1977 года. В прошлом — старший лейтенант милиции, инспектор-инженер УОБДД Бишкека [на данный момент управление расформировано]. Известно, что до появления УПСМ ушел со службы.



Подозреваемый активно ведет соцсети, из которых стало известно, что он занимается пауэрлифтингом и увлекается бодибилдингом. По данным Минюста, задержанный является руководителем и учредителем ОО «Федерация параолимпийского движения» «Мир — неограниченных возможностей».



Также он участвовал в выборах в Бишкекский городской кенеш в 2021 году, баллотируясь от одной из партий.

Источник: АКИpress