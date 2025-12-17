В Нарыне предотвратили продажу угля по завышенной цене

В рамках проводимой работы по обеспечению населения Нарынской области углём по доступным ценам и недопущения необосновоннаго роста цен на него, 8 декабря с.г. ГКНБ КР совместно с региональным отделом антимонопольной службы и работниками Мэрии г.Нарын были задержаны 6 частных грузовых автомашин, гружённых углём с месторождения «Кара-Кече» (108 тонн), планировавших реализовать его на территории г.Нарын по завышенной цене (6000 сомов за тонну).

Установлено, что указанные автомашины были загружены углём на месторождении «Кара-Кече» по доверенностям, выданным Тоголок-Молдоским айылным аймаком Ак-Талинского района и, соответственно, должны были выгрузить уголь в топливные базы, расположенные на территории данного района. Виновные лица, допустившие нарушение, были наказаны – главе айыл окмоту с.Т.Молдо «А.А.» объявлен «строгий выговор», заместителю акима Ак-Талинского «Ж.У.» района объявлено «предупреждение», а специалист айыл окмоту «А.М.», выдавший доверенности на погрузку угля, уволен с работы.

В результате принятых органами ГКНБ мер удалось добиться снижения цен на уголь в некоторых районах.

Так, в Кочкорском районе цена снизилась с 5100 до 4000 сомов за тонну, в г.Нарын и Ат-Башинском районе цена - с 6000 до 5500 сомов (за уголь с месторождения "Кара-Кече"), с 5000 до 4500 сомов (с месторождения "Турук").