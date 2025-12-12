В ГКНБ сообщили о задержании активиста Айбека Тенизбая

ГКНБ КР в рамках постоянной работы по предотвращению и недопущению межнациональной розни, установлен гражданин КР «Т.А.Д.», который на систематической основе опубликовывал посты провокационного характера в социальных сетях, выражая свою личную неприязнь в отношении отдельной национальности, что является фактором разжигания межнациональной розни и может привести к массовым беспорядкам.

Так, в рамках возбужденного уголовного дела и собранных материалов получено заключение экспертизы ГСЭС МЮ КР, где установлено, что в публикуемых материалах «Т.А.Д.» в социальных сетях имеются признаки разжигания межнациональной вражды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст.330 УК КР «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды (розни)» в рамках которого автор постов «Т.А.Д.» водворен в СИЗО ГКНБ КР, продолжаются соответствующие следственные мероприятия.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за распространение и публикации недостоверных и провокационных сведений имеющие призывы к возбуждению межнациональной вражды.