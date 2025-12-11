Задержан подозреваемый в особо крупном мошенничестве

Задержан подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района города Бишкек.



В милицию с заявлением обратился мужчина. По его словам, гражданин по имени А.А. обещал приумножить деньги и с октября 2023 года по февраль 2024 года взял у него 160 тыс. долларов США.



По данному факту Следственная служба возбудила уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса КР.



По подозрению был задержан А.А., 1999 года рождения. Его водворили в ИВС.



Милиция просит пострадавших от действий задержанного и владеющих какой-либо информацией, сообщить по номерам телефонов: 0(502)-12-05-70, 0(704)-57-52-53 и 102.

Источник: АКИpress

