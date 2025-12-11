Задержан преподаватель вуза за семейное насилие

Ночью 11 декабря в милицию поступило сообщение о факте семейного насилия в 11 мкр Бишкека.



Как сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района, на место происшествия выехали сотрудники полка ППСМ. По прибытию информация подтвердилась: гражданин Дж.Т., 1988 года рождения, выражался нецензурной бранью и нанес удар своей супруге.



Данный факт был зарегистрирован и начата доследственная проверка.



Мужчину доставили в Следственную службу районного управления, после чего передали участковому уполномоченному милиции. В его отношении составили протокол об административном правонарушении по статье 70 (Семейное насилие) Кодекса о правонарушениях. Затем его водворили в камеру временного пребывания.



По данным милиции, Дж.Т. работает преподавателем одного из столичных вузов.



Милиция просит пострадавших от семейного насилия, а также свидетелей подобных случаев сообщать ближайшему сотруднику милиции или по круглосуточному короткому номеру 102.

Источник: АКИpress