В Таласе задержаны глава аймака и земельный специалист

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по пресечению коррупционных проявлений в государственных органах установлен факт заключения невыгодного договора со стороны должностных лиц Аманбаевского айылного аймака Айтматовского района Таласской области.

Так, за счет республиканского бюджета в 2024 году Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в селе Бакайыр Аманбаевского а/а были установлены системы капельного орошения и бассейн на земельном участке с общей площадью 60 га.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что ответственные должностные лица Аманбаевского а/а в лице главы «У.Б.А» и специалиста по земельным вопросам Б.С.А., преследуя личные интересы сдали в аренду вышеуказанные 60 га земли своим близким родственникам.

В результате незаконных действий со стороны отмеченных лиц интересам государства причинен особо крупный ущерб в размере 1 млн. 579 тыс. 980 сомов.

По данному факту 5 декабря 2025 года указанные лица задержаны и водворены в ИВС ОВД г.Талас.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и привлечения к уголовной ответственности других причастных лиц.