Главу «Бишкексвета» задержали по уголовному делу о невыгодном контракте

ГКНБ КР в рамках демонтажа коррупционных проявлений в государственных и муниципальных организациях, были проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на выявление условий, создающих необоснованную финансовую нагрузку на расходную часть местного бюджета.

В частности, были зафиксированы многочисленные нарушения при проведении государственных закупок должностными лицами одного из структурных подразделений мэрии г.Бишкек по приобретению опор освещения, предназначенных для благоустройства городского парка им.Ч.Айтматова г.Бишкек.

Так, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.339 УК КР (Заключение заведомо невыгодного контракта), 5 декабря 2025 года были проведены следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых была доказана причастность должностных лиц МП «Бишкексвет», которые заключив заведомо невыгодный контракт в сговоре с подрядчиком присвоили денежные средства в особо крупном размере, в следствие чего предъявлено обвинение директору МП «Бишкексвет» Т.Э.Т., главному инженеру И.Э.И. и директору ОсОО «Т.С.» Н.Р.А. Указанные лица задержаны и в порядке ст. 96 УПК КР водворены в СИЗО ШК ГКНБ КР.

ГКНБ КР продолжает проведение необходимых мероприятий, направленных на выявление аналогичных нарушений в сфере государственных закупок.