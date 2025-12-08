В Сокулукском районе муж избил жену до смерти

В селе Ближний Арал Сокулукского района муж избил жену до смерти. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

В милиции рассказали, что 4 декабря в одном из домов села обнаружили труп местной жительницы К.Е., 1978 года рождения. На ее теле обнаружены многочисленные синяки и кровоподтеки.

Предварительное заключение судмедэкспертизы показало, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и раны в волосистой части головы от ударов.

Возбуждено уголовное дело по статье 130 УК КР.

Следствие установило, что телесные повреждения К.Е. нанес ее муж, с которым они накануне совместно употребляли спиртное.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Источник: vesti.kg



