В Чуйской области задержаны очередные дропперы

В ОВД Жайылского района 4 декабря с заявлением обратилась жительница Кара-Балты С.Ю., 1949 года рождения. Она сообщила о звонках незнакомцев с различных номеров со 2 по 3 декабря, один из которых представился сотрудником «Мегакома», другой — сотрудницей Нацбанка, которые убедили ее перевести 3 миллиона сомов на «безопасный счет». Деньги переведены через терминал в гипермаркете «Глобус», сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, по факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 (умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны Ж.М., 2001 года рождения, и Ш.Т., 2000 года рождения, которые ранее оформили банковскую карту «Оптима» и продали ее данные через Telegram. Эта карта использована мошенниками для завладения деньгами потерпевшей. Тем самым задержанные предоставили посторонним лицам доступ к своему интернет-банкингу, что также является преступлением.

В соответствии со статьей 96 УПК КР Ж.М. и Ш.Т. задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

ГУВД региона напоминает: передача SIM-карт, банковских карт и других электронных средств третьим лицам является уголовно наказуемым деянием.

