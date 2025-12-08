В Кыргызстане иностранца приговорили к тюрьме за шпионаж

ГКНБ КР в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 324 (Шпионаж) был задержан иностранный гражданин, который полностью признал вину и дал признательные показания.

На основании неопровержимых доказательств, данный гражданин решением суда признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и осужден на тюремный срок!

Органами национальной безопасности на постоянной основе проводится контрразведывательная работа по недопущению вмешательства иностранных граждан во внутренние дела КР.