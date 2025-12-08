ГКНБ КР в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 324 (Шпионаж) был задержан иностранный гражданин, который полностью признал вину и дал признательные показания.
На основании неопровержимых доказательств, данный гражданин решением суда признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и осужден на тюремный срок!
Органами национальной безопасности на постоянной основе проводится контрразведывательная работа по недопущению вмешательства иностранных граждан во внутренние дела КР.
- Подробности
- Правопорядок
-
- Просмотров: 56
В Кыргызстане иностранца приговорили к тюрьме за шпионаж
ГКНБ КР в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 324 (Шпионаж) был задержан иностранный гражданин, который полностью признал вину и дал признательные показания.