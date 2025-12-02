Милиционер в Бишкеке задержан по делу о сексуальном насилии

Министерство внутренних дел заявило о позиции в отношении правонарушений, совершаемых сотрудниками милиции: каждый виновный будет привлечен к ответственности, вне зависимости от звания и должности.

По данным милиции, в УВД Ленинского района Бишкека обратилась гражданка А. к. А., 2005 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который 28 ноября 2025 года, примерно в 23:30, когда заявительница находилась в автомобиле со своим знакомым в районе села Орок, подошел к ним. Представившись сотрудником милиции, он отправил ее знакомого в магазин, после чего, угрожая, оказывая психологическое давление и применяя физическую силу, совершил действия сексуального характера.

В рамках расследования Службой внутреннего расследования МВД установлено, что злоумышленником оказался действующий сотрудник милиции К.Ж., 1988 года рождения. Он был задержан и доставлен в Следственную службу.

Материалы дела и сам подозреваемый переданы в следственное подразделение УГКНБ по городу Бишкек. Задержанный водворен в ИВС ГКНБ, расследование продолжается.

Источник: Кабар