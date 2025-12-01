Верховный суд поставил точку в деле Курсана Асанова и его окул бала Бейшенбекова

Верховный суд Кыргызстана поставил точку в деле бывшего замглавы МВД КР Курсана Асанова, а также в отношении его окул бала, бывшего редактора газеты "Чындык" Турсунбека Бейшенбекова. Об этом сообщается в постановлении ВС КР.

Как уточняется, судебная коллегия Верховного суда КР пришла к выводу, что приведенные стороной защиты доводы о невиновности осужденных Асанова и Бейшенбекова в заведомо ложном сообщении о совершении преступления, с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, уже были предметом тщательного исследования судами первой и апелляционной инстанций, где им была дана надлежащая оценка, поскольку приведенные в судебных актах доказательства в своей совокупности подтверждают факты, изобличающие осужденных в совершении ими преступления.

В связи с этим приговоры районного суда от 8 июня 2023 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам о правонарушениях Бишкекского горсуда от 7 сентября 2023 года в отношении Асанова Курсана Сатаровича и Бейшенбекова Турсунбека Бейшенбековича решено оставить в силе. Отметим, ранее они избежали ответственности в связи с истечением срока давности.

Кассационную жалобу адвоката Чынары Джакупбековой оставить без удовлетворения.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Отметим, 23 августа 2024 года Турсунбек Бейшенбеков был назначен директором Таласского областного филиала ОАО "Государственная страховая организация" при Министерстве финансов КР.

До этого он занимал должность заместителя директора ОАО "Учкун" при Управлении делами президента КР.

