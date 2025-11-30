ГКНБ задержал автора провокационного видеоролика в социальных сетях

В социальных сетях интернет со стороны анонимных и фейковых аккаунтов продолжаются публикации и распространения недостоверных и ложных сведений в отношении деятельности граждан КНР, с целью искусственного создания негативного отношения общества к гражданам КНР и провокации межнациональной неприязни.

Так, в социальной сети «Instagram» установлен владелец аккаунта «mamyrbaiv» - гражданин КР «М.Б.М.», 1986 г.р., который в целях актуализации темы пребывания граждан Китая в КР, преследуя корыстные цели провоцирования межнациональной вражды, опубликовал в социальных сетях видеоролик несоответствующий действительности, с комментариями некачественного строительства и разрушения фасадной части многоэтажного жилого дома относящегося «Государственной ипотечной компании».

Установлено, что автор видеоролика «М.Б.М.» работает в сфере строительства (монолитчик) и был осведомлен о проектном изменении объекта строительства и осуществления демонтажа фасадной части, где используя данные факты, целенаправленно снял и опубликовал видеоролик провокационного характера мотивом, которого послужило личная неприязнь автора к работникам строительной сферы из числа граждан КНР.

Со стороны Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР дано официальное опровержение по данному видео, где отмечено проектное изменение фасадной части и осуществление демонтажа окон построенных в шахматном порядке для приведения их в соответствие с новым проектом, а также проведения строительных работ под контролем Министерства и соблюдением всех норм с использованием качественного строительного материала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР, в рамках которого «М.Б.М.» водворен в СИЗО ГКНБ КР, продолжаются соответствующие следственные мероприятия.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за распространение и публикации недостоверных и провокационных сведений имеющие призывы к возбуждению межнациональной вражды.