Задержан член ОПГ по подозрению в распространении наркотиков

Задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, сообщили 26 ноября в пресс-службе ГУВД Бишкека.



В ОВД Аламединского района поступила информация, что местный житель распространяет наркотики. Данный факт был зарегистрирован по ст.282 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Им оказался Б.А., 1990 года рождения. Он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.



Во время обыска в его доме нашли 55,91 граммов гашиша.



Задержанного водворили в ИВС. Суд заключил его под стражу. Ведется следствие.

Источник: АКИpress

