ГУВД Чуйской области задержало дропперов по делу о хищении 5 млн сомов

В Чуйской области задержаны фигуранты дела о продаже банковской карты, через которую мошенники похитили свыше 5 млн сомов. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

В ОВД Токмока обратилась местная жительница 1971 года рождения. Она продала квартиру за 5.09 млн сомов, после чего неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, связались с ней в WhatsApp и убедили перевести деньги на «безопасный» счет. После перечисления средств связь с ними оборвалась.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 УК КР. В ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны двое жителей — А.А., 2003 года рождения, и М.Б., 2005 года рождения.

Как отметили в УВД, они оформили банковскую карту «Оптима» и продали ее данные через Telegram. Эта карта использовалась мошенниками для получения средств потерпевшей. Тем самым задержанные предоставили третьим лицам доступ к своему интернет-банкингу, что также является уголовным преступлением.

Согласно статье 96 УПК КР, оба гражданина водворены в ИВС. Расследование продолжается.

ГУВД Чуйской области призывает граждан не передавать третьим лицам SIM-карты, банковские карты и электронные средства платежа, поскольку это является уголовно наказуемым деянием.

Источник: economist.kg