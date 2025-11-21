ФОТО - Выявлена приватная WhatsApp-группа с элитными проститутками. Клиенты могли попасть туда по рекомендации

Задержана подозреваемая в содействии проституции и разврату, сообщили 20 ноября в пресс-службе ГУВД Бишкека.



В Управление уголовного розыска столичной милиции поступила информация о закрытой WhatsApp-группе, участницы которой предоставляли интим-услуги от $300 до $1000. Девушки работали в премиум-отелях Бишкека.



Данный факт был зарегистрирован по ст.160 («Содействие проституции и разврату») УК КР.



Оперативники выяснили, что в группе «Резервная» состоят более 60 участниц. Менеджерами группы являлись несколько девушек, а ее создательница, по предварительным данным, находится за пределами Кыргызстана. Добавление в группу происходило по предоплате и только по рекомендации. Для конспирации использовались кодовые слова и функция исчезающих сообщений.



После поступления заказа менеджеры направляли клиентам фотографии девушек, а в случае согласия организовывали выезд по указанному адресу. При задержаниях группа полностью удалялась и создавалась заново с новыми номерами.



Милиционеры провели контрольную закупку: в одну из саун вызвали трех проституток. Как только они получили деньги, их задержали. Ими оказались А.А., 2003 года рождения, К.Н., 2003 года рождения, И.К., 1997 года рождения, и Ш.С., 2001 года рождения.



В отношении 24-летней Ш.С. предъявлено обвинение, но ее отпустили под домашний арест с учетом семейных обстоятельств.



В рамках следствия устанавливают других причастных.