В Бишкеке задержан подозреваемый в нападении на милиционера

В Бишкеке задержан подозреваемый в неподчинении законным требованиям представителям власти. Как сообщают в пресс-службе УВД Октябрьского района, в 8 микрорайоне 16 ноября примерно в 23:35 поругались мужчина и сотрудники патрульно-постовой службы милиции, бишкекчанин ударил милиционера.

Возбуждено уголовное дело по ст. 280 (Хулиганство с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) УК КР. Подозреваемый Ж.С., 1992 года рождения, водворен в ИВС. Ведется следствие.

Источник: vesti.kg



