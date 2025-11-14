МВД России начало проверку в отношении Екатерины Бивол

МВД России начало проверку в отношении Екатерины Бивол. Об этом сообщает российское издание «Газета.RU» со ссылкой на Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России.



Проверку ведет ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Ранее Бивол грубо высказалась о кыргызах и казахах. В двух странах на россиянку возбудили уголовные дела: в Кыргызстане она была объявлена в розыск, полиция Казахстана заявила, что будет намерена добиваться ее экстрадиции.



ГУВД Бишкека сообщало, что Бивол подозревается по ст. 330 («Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)») УК КР. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.



Екатерина Бивол — бывшая жена Дмитрия Бивола, чемпиона мира по боксу и уроженца Токмока. Она регулярно высказывается о своем бывшем муже в социальных сетях.

Источник: АКИpress

