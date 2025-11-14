Задержана жительница Сокулукского района по подозрению в убийстве своей новорожденной дочери

В Сокулукском районе задержана девушка, подозреваемая в убийстве новорождённого ребёнка. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



12 ноября около 12:30 в милицию поступило сообщение о том, что на мусорной свалке в селе Комсомольское обнаружено тело новорождённой девочки без признаков жизни.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что местная жительница Г.И., 1975 года рождения, обнаружила тело ребёнка в мусорном баке на улице Дорожной. Девочка была в белом пакете, завернутом в чёрную женскую футболку, пуповина не была перевязана.



Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.125 УК КР («Убийство матерью новорождённого ребёнка»).



В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена и на основании ст.96 УПК КР задержана подозреваемая — гражданка А.Ф., 2002 года рождения, временно проживающая в селе. Она водворена в ИВС.



Расследование продолжается.

Источник: АКИpress

