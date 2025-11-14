В Оше и Манасе задержали сотрудников военкоматов

Трое сотрудников военных комиссариатов задержаны по факту получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Как уточняется, 13 ноября Военная прокуратура КР при оперативном сопровождении сотрудников ГКНБ задержала и взяла под стражу троих сотрудников ошского и манасского городских военкоматов.
Они проходят в качестве подозреваемых в рамках уголовных дел, возбужденных по статьям 342 "Получение взятки" и 343 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Военная прокуратура сейчас проводит следственные действия по выявлению всех причастных к преступлениям, сказано в сообщении.
Источник: kaktus.media