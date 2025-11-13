В Бишкеке задержан гендиректор стройкомпании «Brand house»

Задержан генеральный директор строительной компании «Brand house» Э.Н. за совершение мошеннических действий, сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека.

По их информации, 25 июня 2025 года к ним поступило коллективное обращение на имя генерального прокурора КР от дольщиков жилого комплекса «И.» строительного объекта, расположенного в Бишкеке по улице Куйручук. В своем обращении граждане просили принять меры в отношении руководителей ОсОО «Хан-Строй» в лице генерального директора Э.Н. и других лиц.

Отмечается, что в период с 2021 по 2024 годы они привлекли дольщиков для строительства многоквартирного дома «ЖК И.» по вышеуказанному адресу, не имея разрешительных документов от Госархитектуры Бишкека. Собрав значительные суммы от дольщиков, они не выполнили обязательства по сдаче дома и использовали средства не по целевому назначению.

По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по ст.209 (мошенничество) УК КР.

В рамках уголовного дела в соответствии со статьей 96 УПК КР по подозрению был задержан Э.Н. 1987 года рождения и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, в милиции просят сообщить по номерам телефонов: 0(553) 21-20-23, 0(555) 96-61-12 и 102.

Источник: Кабар