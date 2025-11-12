Силовики отчитались о задержании членов РЭО "Хизбут Тахрир аль-Ислами" (фото)

ГКНБ КР в ходе организации оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по ст.331 (Создание и финансирование экстремистской организации) ч.5 УК КР, на территории Баткенской области задержаны члены РЭО «Хизбут Тахрир аль-Ислами», отдельные из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.

В результате ОРМ установлены граждане КР6 «Б.Р.К.», 1980 г.р., «Ж.И.И.», 1990 г.р., «И.М.А.», 1978 г.р., «Д.У.Х.», 1980 г.р., «Б.Ж.Ж.», 1986 г.р., «М.Т.Б.», 1989 г.р., «М.О.А.», 1991 г.р., «М.Н.М.», 1978 г.р., «М.Т.К.», 1989 г.р., «А.у.А.», 1991 г.р. и др. жители с.Уч-Коргон Кадамжайского района и г.Кызыл-Кия Баткенской области, которые изучали запрещенную экстремистскую литературу, участвовали в закрытых «Телеграмм»-каналах РЭО «Хизбут-Тахрир аль-Ислами», обсуждали установление халифата на территории КР и продолжали вынашивать идеологию РЭО «Хизбут-Тахрир аль-Ислами».

В ходе санкционированных обысковых мероприятий по местам жительства объектов обнаружены запрещенная литература РЭО «Хизбут- Тахрир аль-Ислами», а также большое количество религиозной литературы,

электронных носителей, ноутбуки, флеш-карт, мобильных телефонов и жестких-дисков.

Органами ГКНБ продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.