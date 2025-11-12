ГКНБ экстрадировал из Турции члена ОПГ Кадыра Досонова по прозвищу «Додик»

ГКНБ КР в рамках уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР был объявлен в международный розыск активный член организованной преступной группы К.Досонова — «М.Д.М.» 1984 года рождения, уроженец г.Жалал-Абад по кличке «Додик», ранее судимый за разбойное нападение. Следствием было установлено, что «М.Д.М.» обманным путем завладел земельными участками граждан и реализовал третьим лицам.

Кроме этого, установлено что «М.Д.М.» получил у одной из строительных компаний г.Манас квартиру для финансирования деятельности ОПГ.

ГКНБ КР просит пострадавших от противоправных действий задержанного члена ОПГ обратиться по телефону доверия: WhatsApp – 0995 012210