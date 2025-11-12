ГКНБ задержал трех членов ОПГ, вымогавших деньги у жителей Джалал-Абадской области

В рамках проводимой работы по борьбе с организованной преступностью, ГКНБ КР задержаны члены ОПГ «С.И.А.», «Н.Р.Х.» и «А.Б.Т.», ранее привлеченные к уголовной ответственности за вымогательство денежных средств у предпринимателей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что вышеуказанные лица, активно придерживаясь преступной идеологии, занимались вымогательством у жителей Ноокенского района денежных средств, которые по их словам направлялись для поддержки лиц, содержащихся в исправительных колониях. Также получены данные, что задержанные применив физическое и психологическое давление вынуждали потерпевших оплачивать кредиты на крупную сумму, которые были оформлены на своих подставных лиц.

По результатам проведенных мероприятий установлено, что задержанные лица пользовались поддержкой активного члена ОПГ К.Кольбаева, Э.Мурзахметова по кличке «Чач» и в 2022 году один из задержанных «Н.Р.Х» по кличке «Рокки» был назначен т.н. «смотрящим» за Ноокенским районом.

ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области просит граждан возможно пострадавших от действий указанных лиц обращаться по телефонам: 0 (3722) 5-60-49, (WhatsApp) - 0995 01-22-10.