Государству вернули земли на 150 миллионов

Государству вернули 6 гектаров земли в контуре 172 села Кок-Жар общей рыночной стоимостью 150 миллионов сомов. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Сообщается, что земли вернули в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Коррупция".

По данным ГУВД, несколько человек с отдельными должностными лицами создали устойчивую коррупционную схему по дроблению и продаже земель сельскохозяйственного назначения контура №172 села Кок-Жар.

По данному факту следственная служба ГУВД Бишкека возбудила уголовное дело по ст. 336 ч. 1 "Коррупция" УК Кыргызской Республики. По результатам следствия М. К., Дж. Э., А. Н., А. Р., Ч. Э., А. Б., И. А., Т. М., Э. С., Д. К., Дж. У., С. Э., М. С. и Б. А. предъявлены обвинения по вышеуказанной статье.

В ходе следственных действий И. Ж., Б. А., С. Б., Б. И., О. И. и С. Э. добровольно вернули государству земельные участки общей площадью 6 гектаров стоимостью 150 млн сомов, передав их на баланс ФУГИ КР.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Источник: kaktus.media