ГКНБ сообщил о возврате государству 80 гектаров земли в рамках дела о финансировании ОПГ

ГКНБ КР в рамках проведения соответствующих мероприятий в рамках расследования уголовного дела по факту финансирования деятельности членов организованных-преступных групп, а также легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, были установлены факты вымогательства денежных средств у отдельных представителей бизнеса в целях дальнейшего финансирования ОПГ К.Асанбека.

При этом по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий на баланс государства возвращены 80 га земельных участков расположенных на территории Ысык-Атинского района Чуйской области.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются проведения следственно-оперативных мероприятий направленных выявление незаконно добытого имущества со стороны членов ОПГ.