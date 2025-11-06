ГКНБ выявил коррупционную схему в Минстрое и МЧС

ГКНБ КР при проведении работы по искоренению коррупционных проявлений среди работников государственных органов выявлена и пресечена коррупционная схема по незаконному получению средств за подготовку актов ввода в эксплуатацию в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля по г.Бишкек Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики (далее УГАСК по г.Бишкек) и Управлении Службы по пожарному надзору МЧС КР по г.Бишкек и Чуйской области (УСПН по г.Бишкек и Чуйской области).

Инспектор УГАСК по г.Бишкек А.Т.Д. и старший инспектор УСПН по г.Бишкек и Чуйской области С.М.А., действуя в сговоре, намеренно затягивали сроки согласования и подписания акта ввода в эксплуатацию швейного цеха, расположенного в г.Бишкек. Так, А.Т.Д. за подписание акта ввода в целях личного материального обогащения вымогал у гражданина КР денежные средства в размере 2000 долларов США.

В свою очередь, С.М.А. за подписание требовал перевести 27 тысяч сомов посредством мобильного приложения «Мбанк».

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.1 ч.2 ст.343 УК КР (вымогательство взятки), в рамках которого 5 ноября 2025 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий при получении денежных средств А.Т.Д. и С.М.А. задержаны с поличным.

Задержанные лица водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия, устанавливается причастность иных лиц к выявленной схеме.

ГКНБ КР продолжает целенаправленную работу против коррупционных проявлений среди государственных служащих и напоминает об ужесточении законодательства страны в сфере противодействия коррупции.