В Таласской области чиновники потратили деньги на покупку дома вместо спортивных игр

ГКНБ КР в ходе проводимой работы на территории Таласской области установлен факт заключения заведомо невыгодного контракта со стороны должностных лиц Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров КР (далее - ГАФКиС при КМ КР).

Так, для проведения летом 2026 года в Таласской области спортивных игр «Я чемпион» Управлению физической культуры и спорта Таласской области были выделены денежные средства в размере 17 млн. 500 тыс. сом.

Однако, основную часть из вышеуказанных денежных средств в размере 12 млн. сом ответственные должностные лица ГАФКиС при КМ КР использовали для приобретения жилого дома для последующего использования под административное здание областного Управления физической культуры и спорта области.

При этом, оценка вышеуказанного жилого дома при содействии вице-президента Торгово-промышленной палаты КР Н.Н.Э. была умышленно произведена по заведомо завышенной стоимости в размере 12 млн. 343 тыс. сом.

Согласно независимой оценке среднерыночная стоимость указанного жилого дома составляет 7 млн. сом.

В результате чего, интересам государства причинен особо крупный ущерб в размере более 4 млн. сом.

По данному факту задержаны и водворены в ИВС ОВД г.Талас вице-президент Торгово-промышленной палаты КР Н.Н.Э., начальник отдела ГАФКиС при КМ КР Б.З.Б. и бывший заместитель губернатора Таласской области Б.Н.А.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности других причастных лиц.



