В Оше ГКНБ задержал адвоката

В ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в судебной системе по факту вымогательства денежных средств был задержан адвокат г.Ош.

Так, в адрес ГКНБ КР обратилась гр. «А.Г.» о принятии мер в отношении адвоката «С.Н.С.», который осуществляя свою профессиональную деятельность защитника и оказывая юридическую помощь заявителю, обвиняемой в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 209 (мошенничество) УК КР, войдя к ней в доверие, заверив наличием связей с должностными лицами, а именно в судебных органах, умышленно ввел ее в заблуждение о возможности повлиять на принятие положительного решения вопроса по уголовному делу в Ошском городском суде. «С.Н.С.» обещал положительно решить вопрос по уголовному делу путем оказания содействия в назначении наказания в виде пробации или же в отсрочке его применения в виду наличия несовершеннолетнего ребенка, для чего потребовал денежные средства в размере 350 000 сомов.

В этой связи, ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело, и 3 ноября т.г.в результате оперативно-следственных мероприятий, после получения денежных средств в здании Ошского городского суда с поличным был задержан вышеуказанный адвокат. В ходе личного обыска адвокат добровольно предоставил денежные средства, полученные в качестве взятки за положительное решение вопроса по уголовному делу.

В настоящее время последний водворен в СИЗО ГКНБ КР, ведется следствие.