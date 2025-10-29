Мошенник обманул бишкекчанина на 8,5 млн сомов, обещая пригнать авто из-за границы

В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

По данным ведомства, 12 февраля 2025 года в РОВД с заявлением обратился бишкекчанин с просьбой принять меры в отношении гражданина А.Е., который в феврале этого же года под предлогом привоза автомобиля из-за границы взял у заявителя 8,5 млн, а затем, не выполнив обещанного, скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

Сотрудники милиции установили и задержали А.Е., 1982 года рождения. Он водворен в ИВС. Устанавливается причастность задержанного к другим преступным деяниям.

Милиция ищет других потерпевших и просит связаться с правоохранителями по телефонам: +996 (500) 09-60-95 или 102.

Источник: vesti.kg



