Вице-мэр Таш-Кумыра и глава департамента задержаны по делу о выводе земель

В рамках мероприятий по пресечению коррупционных преступлений в органах местных властей, ГКНБ КР установлено, что должностные лица мэрии г.Таш-Кумыр незаконно выводили в частную собственность муниципальные земельные участки, расположенные в г.Шамалдуу-Сай, с.Тендик, с.Чуйут-Сай и с.Кызыл-Алма Ноокенского района (до 2024 года входивших в состав г.Таш-Кумыр) в пользу близких родственников и аффилированных лиц, путем проведения фиктивных аукционов по заниженным ценам, в результате которого бюджету муниципалитета был причинен ущерб в крупном размере.

При этом, были установлены факты выделения земельных участков под коммерческие объекты в водоохранной зоне и санитарно-защитной полосе вдоль железных дорог.

По указанному факту, 22 октября 2025 года задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР вице-мэр г.Таш-Кумыр «К.Н.А.» и директор Департамента муниципальной собственности при мэрии «К.У.А.».

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности иных должностных лиц к совершению указанных противоправных действий.