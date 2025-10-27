ГКНБ перехватил несколько тонн контрабандного риса из Узбекистана

Установлено, что на протяжении длительного периода времени на территории Кадамжайского района осуществляет свою деятельность организованная преступная группировка, состоящая из граждан КР и РУ.

Указанная группировка, в нарушении таможенного, налогового и пограничного законодательства, осуществляли контрабанду различных товаров народного потребления по маршруту «Фергана-Чон-Кара-Кадамжай».

Так, граждане сопредельного государства приобретали рис крупными партиями на территории РУ. В дальнейшем, согласно заранее разработанной преступной схеме, указанные партии риса доставлялись на территорию анклава «Чон-Кара» РУ через транзитную территорию Кадамжайского района. Далее указанный товар незаконно вывозился с территории анклава «Чон-Кара» РУ и выгружался на территории Кадамжайского района у гражданина КР на территории «Ак-Турпакского» а/а. Далее товар реализовывался на территории КР.

На данный момент причастный к контрабанде граждане КР «М.Н.А» находится под следствием.

ГКНБ КР продолжаются мероприятия по обеспечению пищевой и продовольственной безопасности, а также пресечению и противодействию контрабандной деятельности на территории республики.

В настоящее время продолжаются соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по выявлению аналогичных фактов.