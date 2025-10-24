ГКНБ: За вымогательство $50 тысяч задержана правозащитница

В ходе проводимой системной работы по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в правоохранительной системе, ГКНБ КР, задержан правозащитник «Н.Д.М.» - вымогавший 50 тысяч долларов США за положительное решение вопроса по уголовному делу находящегося в производстве органов внутренних дел.

Установлено, что «Н.Д.М.» по доверенности представлявшая интересы потерпевшего в различных государственных органах, под предлогом освобождения из-под стражи одного из фигурантов уголовного дела, со ссылкой на договоренность с должностными лицами СС МВД КР, вымогала 50 тыс. долларов США.

17 сентября 2025 года, при получении 20 тыс. долларов США с поличным задержана гр. КР - «Н.Д.М.», которая по результатам следствия водворена в Учреждение №23 ГСИН при КМ КР.

В настоящее время в рамках следствия проверяется причастность должностных лиц СС МВД КР к факту вымогательства со стороны «Н.Д.М.».